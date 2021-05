ADAMAS EUROPE NV

ADAMAS : Le spécialiste d'outils pour forer, scier et poncer le béton !

ADAMAS fournit des outils professionnels (machines et consommables) pour le sciage, le perçage et le meulage du béton, de l'asphalte et d'autres matériaux de construction.

Nos clients sont des sociétés professionnelles de forage et de sciage aux Pays-Bas et en Belgique.

En outre, ADAMAS travaille en étroite collaboration avec un vaste réseau de concessionnaires et d'importateurs dans les autres pays.

Notre slogan : "High Speed Diamond Solutions" se traduit par des outils et des machines diamantés innovants.

Ceux-ci ont la base de haute qualité et des gains de temps en travaillant rapidement, facilement et en toute sécurité.

Pas moins de 80 employés motivés et expérimentés sont prêts à vous aider à accomplir votre tâche.

Le savoir-faire d’ADAMAS :