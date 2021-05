ADEIMA REFLEXSOL

REFLEXSOL - Store anti-chaleur pour l'isolation thermique

Les solutions de protection solaire de la marque REFLEX’SOL sont proposées par la société ADEIMA. Consciente de l'investissement que représente une véranda, notre équipe souhaite vous permettre de la rendre agréable tout au long de l'année en suivant ces quelques mots d'ordre :

Performance - Décoration - Personnalisation - Made in France



Depuis 1987, notre équipe développe des solutions fonctionnelles et décoratives pour habiller les vérandas, fenêtres et baies vitrées. Bien plus que de simples stores enrouleurs, les produits REFLEX’SOL offrent bien-être et confort intérieur.

L'efficacité de nos stores tient de leur adaptation des techniques de réflexion solaire et d'isolation utilisées dans l'industrie et la recherche spatiale. La performance de nos produits est par ailleurs certifiée par huissier :

Relevés de températures été par constat d'huissier

Relevés de températures hiver

Comparatif de performances store / volet roulant

Les produits REFLEX’SOL sont 100 % Made in France et fabriqués sur mesure au cœur de notre usine de fabrication située à Limoux, dans l'Aude.

Les produits REFLEX’SOL sont disponibles dans toute la France, auprès des meilleurs fabricants de véranda et storistes, localement reconnus pour leur professionnalisme et leur savoir-faire.

Tous conseillent et recommandent nos stores REFLEX’SOL pour leur qualité de réflexion solaire et leur facilité de pose.

Le savoir-faire de REFLEX’SOL :