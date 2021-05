Plus spectaculaire, après des façades et cloisons autoporteuses allant jusqu’à 10 m de longueur déployée et jusqu’à 3m25 de hauteur construites sur les salons en France (BATIMAT, UNTEC, AQUIBAT, EQUIP’BAIE, EQUIP’MAG…) et en Allemagne (GLASSTEC, BAU,…), ADLER SAS présente une colonne de verre : de construction standard ADLOCK jusqu’à la hauteur de 2m50, elle supporte un cube de verre assemblé en porte-à-faux et supporté par les cloisons basses au travers de pièces – nouveautés 2013 – servant à réaliser des poutres de verre : un moyen original de raidir des cloisons de très grande envolée, de façon très légère et transparente, qui exploite toutes les capacités des points de fixations ADLOCK®.