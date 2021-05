AE&T : Fabricant de solutions communicantes pour la protection des personnes depuis 1976.

AE&T est le spécialiste français de la sécurité industrielle et de la protection des biens et des personnes depuis plus de 40 ans.

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.

Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis plus de 40 ans, AE&T conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.

La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Notre bureau d'études intégré développe également des solutions sur-mesure dans le cadre de spécifications particulières ou complexes.

Un accompagnement de A à Z et des solutions sur-mesure

Nous avons comme volonté d'accompagner les clients de A à Z, c’est pourquoi une équipe d’experts est à vos côtés à chaque étape de votre projet.

1. Ecoute : Nos commerciaux sont des spécialistes qui vous accompagnent dans l’expression de vos besoins.

2. Diagnostic : Avec l’aide des chefs de produit, des chargés d’affaires et du bureau d’études, l’équipe commerciale analyse les spécificités et l’environnement pour préparer la solution.

3. Essais : Des commerciaux terrain testent la solution directement sur votre site et évaluent les alternatives.

4. Solutions : Nos collaborateurs vous présentent la solution détaillée, qualifiée et personnalisée pour votre projet.

5. Mise en service : Des chargés d’affaires vous offrent un soutien technique et interviennent sur site.

6. Télémaintenance préventive : Notre bureau d’études et notre équipe ingénierie ont pour mission de créer des produits et systèmes « clé en main ». Ils mettent également en place un service de maintenance à distance.

Une exigence accrue en matière de qualité produits…

des solutions innovantes et évolutives, conçues par notre bureau d’études et fabriquées en France ou sélectionnées chez nos partenaires de renommée mondiale,

des produits conformes aux directives, aux règlementations spécifiques de l’incendie et de la sécurité,

des produits robustes, bénéficiant d’une longue durée de vie et produits économes en énergie,

une garantie produit jusqu’à 3 ans à l’achat,

la certification ISO 9001 depuis 2004 et version 2015 en 2017,

… et de service

la disponibilité rapide des produits les plus demandés sous 48 h,

une hotline technique à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

le prêt gratuit de produits pour test du matériel,

le suivi de la veille règlementaire,

un site internet interactif et régulièrement mis à jour (fiche produits, notices techniques, etc.).

Le savoir-faire d’AE&T :