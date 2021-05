AFITEXINOV - Le spécialiste du drainage, de l'étanchéité et du renforcement des sols

Près de 30 ans d'expertise au service des sols

AFITEXINOV, une société du groupe AFITEX, concentre son savoir-faire dans le secteur du drainage, de l'étanchéité et du renforcement des sols au point de s'imposer aujourd'hui comme un leader sur le marché des géosynthétiques.

En assurant la conception, la fabrication et la commercialisation de ces produits, le groupe répond aux besoins des marchés du bâtiment, des travaux publics, de l'environnement et de l'industrie minière.

Le groupe AFITEX s'est développé à l'international et assure ainsi une présence en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Fort de son expérience et de ses savoir-faire, le groupe mise sur trois atouts majeurs : la qualité de service, la maîtrise de la production et l'innovation permanente.

Le savoir-faire d’AFITEXINOV :

BATIMENT

Protection et drainage des parois enterrées

Imperméabilisation, protection et drainage des parois enterrées

Etanchéité et drainage des parois enterrées

Etanchéité, drainage et isolation des parois enterrées

Drainage des toitures terrasses, parvis et terrains de sport

Tapis drainant sous dallage

Drainage des sites et sols pollués

Séparation et filtration des sols

Protection vis-à-vis du retrait – gonflement des sols

CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS (CSD)

Drainage en fond de casier

Collecte dans les fossés

Détection de fuites sous étanchéité

Drainage en talus de casier

Drainage de couverture de casier

Retenue de terre en talus de casier

GENIE MINIER

Barrage en dépôt sec de résidus miniers

Contrôle de fuites et protection de la géomembrane

Couverture de parcs à résidus miniers

Drainage eau et gaz sous bassin – Mines

Fond d'aires de lixiviation

Essorage des boues

Renforcement des pistes d'accès

TRAVAUX PUBLICS

Drainage sous remblai

Masque drainant

Écran drainant en rive de chaussées

Imperméabilisation des fossés et cunettes

Anti remontée de fissures - rénovation de chaussées

Risque cavités

Renforcement sur sols compressibles

Renforcement des sols : inclusions rigides

Amélioration de portance

Ouvrages en remblai renforcé – AFIWALL

Retenue de terre en talus

Mur de soutènement

Drainage sous voies ferrées

Drainage vertical des ouvrages d'art

Drainage arrière des massifs renforcés

Drainage en extrados

Concrete Canvas

OUVRAGES HYDRAULIQUES