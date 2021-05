Non renseigné

AGEM, leader français de l’aménagement intérieur sur mesure basé en Sarthe (72) a fait du « sur-mesure » sa spécialité depuis plus de 25 ans.

De la cave au grenier, en passant par tous les espaces de la maison (dressing, bibliothèque, living, cuisine, chambre, ...), avec AGEM tout est possible !

Au fil du temps, AGEM s’est doté d’un site industriel à la pointe de la technologie. Ce ne sont pas moins de 27000 m² d’atelier, une flotte d’une vingtaine de camions et surtout ses 250 salariés qui font d’AGEM une société toujours en mouvement.

Son positionnement est singulier : faire de l’artisanat avec des moyens industriels afin de proposer un projet unique dans un délai très court.

AGEM fait partie du groupe SOGAL, l'un des principaux acteurs du marché en Europe.

Une fabrication française de qualité :

Dans le cadre de sa démarche Qualité, AGEM est certifié ISO 9001 dont l’objectif principal est de s’assurer que les process sont en place pour répondre aux exigences clients à travers toutes les étapes de la commande à la livraison.

La démarche environnementale d’AGEM s’inscrit dans un souci de Développement durable en cherchant des solutions locales au retraitement de ses déchets. Les sciures de bois et les chutes de panneaux sont par exemple envoyées dans le Maine et loire pour être utilisées comme combustible pour la production de terre cuite. Les aluminiums, verres, cartons sont repris et revalorisés.

L’acétone usagée est régénérée par un prestataire et renvoyée chez AGEM.

La commercialisation de nos produits :

Les produits AGEM sont distribués en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg à travers plus de 1300 professionnels de l'agencement proches de chez vous formés à nos produits : spécialistes de l'aménagement, cuisinistes, menuisiers, agenceurs, magasins de meubles.

En 2011, AGEM lance le réseau de magasins partenaires " AGEM Votre intérieur sur mesure " afin de répondre à une demande des consommateurs recherchant des solutions d'optimisation de leur intérieur.

Déjà plus de 40 magasins ont décidé de rejoindre l'aventure. Véritables professionnels de l’agencement sur mesure, ils gèrent votre projet de la conception 3D à la pose en passant par la prise de cotes à votre domicile.

Leur mission : optimiser l’espace de votre habitat de manière harmonieuse et décorative pour un intérieur qui vous ressemble. Pour trouver le partenaire "AGEM Votre intérieur sur mesure" ou l'un de nos principaux revendeurs le plus proche de chez vous, cliquez sur " Trouvez votre magasin ".

Notre engagement : un accueil professionnel et une gestion de A à Z de votre projet pour un achat 100% satisfait

Notre revendeur vous assiste dans la conception de votre projet.

Il prend les cotes à votre domicile et vous propose le projet en 3D.

Nos usines réalisent votre aménagement en un temps record.

Notre revendeur réalise la pose à votre domicile.

Le savoir-faire d’ AGEM :