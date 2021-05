AIR PRODUCTS a commencé son activité en France en 1979 par l’acquisition d’un site d’hélium et de gaz industriels ainsi qu’une usine de production de gaz de l’air rachetée à Shell.

AIR PRODUCTS SAS est née en 1990 de la fusion des sociétés Prodair et L’Oxygène liquide, déjà détenues à 100 % par le Groupe. Elle est aujourd’hui le 3e producteur français de gaz de l’air avec plus de 15% de la production nationale.

Elle emploie plus de 300 personnes et dispose de :

3 usines de production de gaz de l’air : L’Isle d’Abeau, Beauvais et Strasbourg,

6 centres de conditionnement de gaz industriels dont 1 totalement dédié aux gaz médicaux,

3 centres de distribution, dont l’un est un centre européen de distribution d’hélium et d’entretien de conteneurs spécialisés

Un réseau de 360 dépositaires

Les principaux secteurs d’activité desservis en France sont : l’agroalimentaire, l’automobile, la chimie, la pétrochimie et les raffineries, les gaz de laboratoire ; les secteurs hospitalier et pharmaceutique, la production et le travail des métaux et du verre…

Nous avons fêté le 100e anniversaire d’AIR PRODUCTS en France. En septembre 1919, la Société des Gaz Industriels du Midi était fondée à Marseille et c'est à ce moment que débute l’histoire AIR PRODUCTS en France. Cela fait 100 ans que notre activité industrielle est dédiée à comprendre les besoins de nos clients et à veiller à la sécurité de nos partenaires.

Aujourd'hui, nos produits et solutions favorisent la performance et l’innovation de plus de 30 secteurs industriels. Nous contribuons chaque jour à façonner le tissu industriel français.

L'esprit d'entreprise, l'innovation, l'ingénierie, le leadership, la sécurité et la durabilité sont des mots clés dans l'histoire d'AIR PRODUCTS. Notre identité se définit dans les relations durables avec nos clients et nos partenaires basées sur la compréhension de leurs besoins, l'intégrité, l'efficacité de nos opérations et notre volonté d'être leader sur notre marché. AIR PRODUCTS fonde son succès sur des gens passionnés, talentueux et engagés.

Le savoir-faire d’AIR PRODUCTS :

GAZ

Que ce soit avec de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de l'hélium et de l'hydrogène, des gaz médicinaux et spéciaux, ou encore des gaz de soudage et de coupage, AIR PRODUCTS permet à ses clients de tout secteur industriel d'améliorer leur performance environnementale, la qualité de leurs produits et leur productivité.

EQUIPEMENTS

Qu'il s'agisse de production, de stockage, d'équipements de manipulation des gaz, ou d'équipements spécifiques aux applications comme les surgélateurs alimentaires, les brûleurs oxy-fuel et les échangeurs thermiques, vous pouvez compter sur AIR PRODUCTS pour répondre à vos besoins. Nous avons plus de 70 ans d'expérience dans la fourniture d'équipements sûrs, fiables et de pointe à un large éventail d'industries.

SERVICES ET SOLUTIONS

En travaillant étroitement avec ses clients depuis plus de 70 ans, AIR PRODUCTS a acquis une grande expertise lui permettant de proposer une large gamme de services et de solutions pour relever les défis les plus difficiles. Si vous avez des exigences spécifiques en matière d'approvisionnement en gaz, si vous souhaitez améliorer votre procédé afin d'accroitre le succès de votre entreprise ou si vous cherchez de nouvelles solutions en matière d'énergie et d'environnement, nous pouvons vous aider. Nos services vont de la modélisation informatique à la formation à la sécurité en passant par les services techniques et de conseils pendant la conception et le démarrage du projet et le fonctionnement régulier. Tous ces services sont fournis dans le but d'améliorer votre efficacité, d'optimiser la qualité de vos produits, de contrôler les risques et de respecter les exigences législatives.