AIRBRAVO TM

Active depuis 1976, notre entreprise a une longue expérience du secteur de la ventilation, la filtration, l’aspiration et l’épuration de l’air dans les contextes industriels.

Le principal objectif d’AirbravoTM (avec la marque Airbravo et Airbox) a toujours été la conception et la fabrication de solutions visant à réduire l’impact des polluants produits par les travaux industriels sur la santé des opérateurs et dans les lieux environnants, conformément aux normes en vigueur.

Pour répondre aux exigences du marché, des ouvriers et de l’environnement, AirbravoTM investit depuis 1976 dans le développement et la production de systèmes de captation localisée des polluants en mesure d’aspirer à la source les gaz, vapeurs, poussières et brouillards, évitant la dispersion de substances dangereuses et/ou toxiques sur le lieu de travail et dans l’atmosphère.

Chaque dispositif ou appareil AirbravoTM, des bras aspirants aux machines pour l’aspiration et la filtration de l’air jusqu’aux tables aspirantes, a été conçu, pensé et fabriqué pour une captation localisée et à la source des substances dangereuses (fumées, poussières et particules, vapeurs, gaz, brouillards) issues de travaux industriels, offrant une solution efficace et concrète contre les maladies professionnelles et contre la dispersion dans l’atmosphère de substances polluantes.

En 40 ans, nos dispositifs et appareils ont changé et ont évolué suivant les exigences du secteur industriel, parvenant à répondre aux exigences toujours plus diverses et complexes de nos clients, souvent à travers la réalisation sur mesure de bras aspirants, de machines filtrantes ou d’autres appareils pour l’aspiration, la filtration et la ventilation industrielle.

Le savoir-faire d’AirbravoTM :