Airgamma est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage à gaz et au fioul. Implantée à Albi, elle développe depuis plus de 30 ans des solutions performantes et durables destinées aux bâtiments industriels, tertiaires et aux établissements recevant du public. Reconnue pour la qualité de ses produits et son savoir-faire technique, Airgamma accompagne ses clients dans leurs projets d’installation ou de rénovation thermique, en alliant efficacité énergétique et fiabilité.