AIRGAMMA est spécialiste du chauffage par convection et par rayonnement et propose une large gamme d’aérothermes, de tubes radiants, de roof-top et de générateurs d'air chaud.

Créée en 1989, AIRGAMMA conçoit et fabrique en France (Albi, Occitanie) des équipements de chauffage gaz et fioul pour les locaux industriels et commerciaux, sous son propre nom et également pour d'autres marques.

Soucieuse de la pertinence de ses process et de l’évolution des attentes des clients et des employés, AIRGAMMA déploie le programme national « Industrie du Futur ». Elle bénéficie du partenariat Etat-Région et d’une subvention d’investissement accordée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Les produits AIRGAMMA sont homologués suivant les normes et directives applicables et l'usine AIRGAMMA possède une approbation de système d'assurance qualité AQP0027 délivrée par AFNOR/CERTIGAZ suivant un référentiel ISO9001.

Au-delà de la qualité de ses matériels, AIRGAMMA est soucieuse d’apporter à ses clients le meilleur service par une hot-line réactive et efficace, une grande disponibilité des équipements, des pièces détachées en stock permanent ainsi qu’une offre de prestation de services adaptés et performants.

AIRGAMMA est membre de l'association CER, qui participe activement au développement et à la promotion des solutions de chauffage gaz décentralisé.

Une offre simple, fiable et configurable, adaptée aux besoins des ERP (Etablissements Recevant du Public) et de l’Industrie.

Avec plus de 10 000 installations et des référencements nationaux dans la grande distribution, AIRGAMMA s'appuie sur un réseau national de partenaires certifiés en installation et en maintenance.

L'usine de fabrication AIRGAMMA bénéficie d'un agrément de production délivré par CERTIGAZ (AFNOR/AFG).

Le savoir-faire d’AIRGAMMA :