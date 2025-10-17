Pour obtenir une information de la part de la marque « AJTECH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée il y a 10 ans par un professionnel du chauffage, AJTECH est très vite passée du stade de précurseur dans la valorisation des énergies renouvelables à celui de leader sur le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau Inverter (split system).

Avec plus de 60.000 installations réalisées en France, AJTECH s’impose comme une référence sur un marché promis à un avenir durable.