AJTECH

Site de Kerquessaud
44350 Guérande
France
Fondée il y a 10 ans par un professionnel du chauffage, AJTECH est très vite passée du stade de précurseur dans la valorisation des énergies renouvelables à celui de leader sur le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau Inverter (split system).

Avec plus de 60.000 installations réalisées en France, AJTECH s’impose comme une référence sur un marché promis à un avenir durable.

AJTECH est aujourd’hui le spécialiste français des pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques.

AJTECH développe, fabrique et commercialise une gamme de produits innovante en toute autonomie ou en collaboration avec des partenaires de renommée internationale

