AKENA : Fabricant de vérandas et pergolas sur-mesure en aluminium.

C'est à Dompierre-sur-Yon en Vendée que sont conçues et fabriquées toutes nos vérandas. AKENA, c'est la force d'un groupe et la souplesse d'une PME. Cette singularité, AKENA la doit avant tout au dynamisme et à la motivation de ses équipes qui, partout en France, ont choisi de travailler dans le même sens, en cultivant un savoir-faire spécifique depuis près de 40 ans.

AKENA est présent partout en France quel que soit le lieu de votre domicile. Que ce soit l'un de nos commerciaux ou par le biais de l'un de nos concessionnaires, chaque professionnel AKENA a suivi les formations commerciales et techniques qui lui permettra de répondre à toutes vos questions. Vous pourrez découvrir dans nos show-rooms les derniers modèles de vérandas et de pergolas que nous proposons.

Tous les produits AKENA sont fabriqués en France, à côté de La Roche-sur-Yon en Vendée. Cette singularité nous permet de garantir l'origine de nos produits et leur longévité. Ce sont 650 salariés basés en Vendée et en régions qui expriment au quotidien leur savoir-faire en usine et au domicile de nos clients.

AKENA fait partie de la French Fab, l'étendard de l'Industrie Française.

AKENA vous fait bénéficier de ses toutes dernières innovations : vitrage de toiture à teinte variable Sageglass, volets roulants en façade, combi véranda/pergola... choisir AKENA, c'est s'offrir la véranda la plus innovante du marché, des innovations qui font vraiment la différence !

Couleurs, options, équipements, décorations : chaque véranda proposée par AKENA est unique et s'adapte au style de votre maison. Nos gammes de vérandas sont 100% sur-mesure. A vous d'imaginer la véranda qui vous ressemble !

