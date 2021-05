AKRAPLAST® vous propose une gamme complète de produits spécialisés pour la véranda et pergola, le bâtiment, la menuiserie et la communication.

Depuis sa création en 1993, AKRAPLAST® n’a eu cesse de se développer et d’innover pour être aujourd’hui considéré comme un acteur majeur auprès des professionnels dans le milieu des semi-produits finis plastiques (PMMA, Polycarbonate compact, PETG, PVC), de la menuiserie Alu et PVC (produits d’allèges et accessoires), de la pergola et véranda (panneaux de toitures et ses propres gammes de profils aluminium) et d’une gamme bâtiment (système de bardage, toitures et cloisons).

AKRAPLAST® est également fortement concerné et impliqué par l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise, ce qui vient de lui permettre d’obtenir un Index égalité femmes-hommes de 80/100.

AKRAPLAST®, tout au long de ces années n’a pas arrêté de faire preuve d’innovation sur les produits de ses propres marques telles que SUN MODUL®, EVOLUTOP® AIR, RENOPHON®, OPTIMA, SUN ISOL®, IMPACT CONTROL®, GAMME US (UNIVERSAL SYSTEME) … Aujourd’hui, AKRAPLAST® s’est développée sur 3 sites en France afin de pouvoir desservir la quasi-totalité du territoire.

Présent sur 3 plateformes logistiques et commerciales :

Pontault-Combault en Seine et Marne (77) afin de desservir l’Ile de France, l’est, le centre et le nord de la France.

Vitrolles dans les Bouches du Rhône (13) pour rayonner sur toute la région PACA et sud-est.

Saint-Médard d’Eyrans en Gironde (33) pour assurer ces services sur tout le secteur sud-ouest.

Avec une plateforme logistique :

Pertuis dans le Vaucluse (84) pour avoir toujours un maximum de stock interne.

Heureux d’être le partenaire de ses clients, AKRAPLAST® s’essaye à toujours créer l’émulation du marché, notamment ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux systèmes de toits de terrasse et pergolas tels que le SUN MODUL® INTEGRAL et la PERGOLA EVOLUTION 135mm, mais également dans un domaine en plein essor : la rénovation et l’amélioration des toitures existantes grâce à ses produits EVOLUTOP® et RENOPHON® qui se veulent d’affaiblir les nuisances sonores des bruits de pluie et de grêle tout en restaurant la toiture existante.

Fort de sa propre flotte de livraison et avec un service commercial de proximité, AKRAPLAST® continue d’innover afin de continuer à être encore longtemps votre partenaire.

Le savoir-faire d’AKRAPLAST® :

PERGOLA – VÉRANDA

Plaques de toiture de vérandas

Systèmes pergola – véranda

Rénovation – Amélioration phonique

Abris voiture – carport

Profils aluminium AKRA®GAMME

Système d’éclairage LED

MENUISERIES ALU / PVC

Marquises

ALUSTRONG®

Pan alu

Pan PVC – Pan stratifié

AKRA®TAPE

AKRA®LAC

BÂTIMENT

SUN TOP

METALPAN STYRO

Panneaux 2 faces OSB3

AKRA®LUX

Panel 40/500 8 parois

SUN MODUL®

SUN MODUL®CURVO

SEMI-PRODUITS