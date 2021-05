Non renseigné

ALBRIGHT FRANCE est la filiale d'Albright-International depuis août 1999.

Cette filiale a été créée afin d'accentuer la présence des produits Albright chez les industriels français utilisateurs de courant continu.

Outre les produits Albright, nous distribuons les produits de différentes sociétés :

JAEGER REGULATION

VTE (capuchons de protection pour batteries, cosses...)

Depuis de nombreuses années, Albright-International est un nom familier parmi les fabricants de contacteurs courant continu à usage intensif.

Les contacteurs ALBRIGHT sont devenus un standard que certains ont essayé d'imiter, mais ce n'est pas sans raison que nos produits sont les plus populaires et les plus utilisés mondialement.

Le résultat de nos études de conception nous permet de vous proposer des produits de faible encombrement sans aucun compromis par rapport à ses performances. Nous n'utilisons que des composants de qualité supérieure pour la fabrication de nos produits.

Chambre de coupure en bakélite, contact en alliage d'argent, conducteurs cuivre classe H pour la réalisation des bobines, guide plongeur auto-lubrifiant et autres composants similaires de qualité supérieure, sont quelques caractéristiques qui nous ont permis de faire d'ALBRIGHT le premier fournisseur et partenaire des constructeurs de véhicules électriques, systèmes de téléphonie, machines à souder, chariot de manutention, chargeurs de batterie, propulseurs d'étrave et auto-tamponneuses.

En complément de sa large gamme de contacteurs, ALBRIGHT a développé et fabrique une gamme d'arrêts d'urgence et de contacteurs-arrêts d'urgence.

Albright-International fabrique l'ensemble de sa gamme depuis deux sites établis dans le sud de l'Angleterre et plus particulièrement à Whitchurch. L'ensemble des éléments décrits ci-avant, appuyés sur un réseau de filiales et d'agents dans le monde entier, font d'ALBRIGHT un fabricant d'envergure internationale.

Le savoir-faire d’ ALBRIGHT Franc e :

SW 60 / PC 60

SW 80 / DC 92

SW 180 / DC 184

SW 200 /SW 215

Télérupteur à accrochage magnétique

Système de commutation

Réducteur de tension

Arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence combinés

Série industrielle

Produits spécifiques

