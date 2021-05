ALFER ALUMINIUM

ALFER® : Les profilés en métal et les matériaux provenant de l'aluvalley®.

ALFER® a été fondée en 1973 à Wutöschingen-Horheim dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne. Notre siège principal est situé au cœur de l’Europe – plus précisément à Wutachtal entre le Haut-Rhin et le sud de la Forêt Noire –, ce qui a contribué à faire de nous le spécialiste des profilés en aluminium.

L'aluminium constitue l'un des métaux les plus porteurs d'avenir. Le sud de l'Allemagne représente le plus grand espace économique pour la fabrication et l'usinage de l'aluminium en Europe.

C'est pour cette raison que cette région est appelée aluvalley®.

Si en 2003 ALFER® s'est concentrée sur le marché allemand et ceux des pays voisins, depuis 2004, l'entreprise s'est étendue avec succès à l'ensemble de l'Europe et est en passe de devenir le leader européen du secteur.

ALFER® revendique ses origines allemandes. Ainsi, la plus grande partie de notre assortiment est fabriquée au siège de la société, à Horheim.

Profilés en métal pour les bricoleurs exigeants comme pour les professionnels avérés

C'est le métier d'ALFER® depuis de nombreuses années. Riche de sa longue expérience, l'entreprise est en mesure de proposer une gamme de profilés et de produits semi-finis en aluminium, en acier, en laiton et en plastique particulièrement fiables, solides et innovants.

Le savoir-faire d’ALFER® :