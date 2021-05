Depuis plus de cinquante ans l'ensemble des collaborateurs d'ALGAFLEX partagent la même conviction professionnelle : innovation et qualité.

Leader sur ce marché extrêmement exigeant de l'équipement et de l'aménagement intérieur d'espaces, ALGAFLEX est le partenaire privilégié de vos projets.

Parmi les nombreux avantages liés à la collaboration avec ALGAFLEX, citons particulièrement la Politique de Qualité qui caractérise notre entreprise résolument tournée vers les solutions personnalisées.

Certifié ISO 9001 et qualifié QUALIBAT, ALGAFLEX assure pour chaque installation une mise en œuvre rigoureuse répondant aux normes les plus sévères en termes de fiabilité de réalisation, de maîtrise des coûts et du respect des délais.

De la conception à la fabrication, de l'installation à la réception de chantier, chaque client bénéficie d'un traitement individualisé suivi.

Atout concurrentiel de taille, ALGAFLEX dispose d'un service Recherche et Développement intégré, extrêmement performant, doté des meilleurs outils d'aide à la conception, qui travaille en étroite collaboration avec notre Bureau d'Etudes.

Signe de qualité, les meilleures technologies apportent à l'usine ALGAFLEX une souplesse et une garantie dans la précision lors de la fabrication de tous les éléments entrant dans la composition d'un mur mobile. De l'acier à l'aluminium en passant par les parements d'aggloméré bois, ainsi que les revêtements, tout est systématiquement contrôlé avant l'assemblage final en usine, la livraison et l'installation.

Alliant technique et esthétique, ALGAFLEX vous propose une gamme de revêtement standard allant du stratifié au mélaminé sans oublier les tissus PVC. Et toujours dans l'objectif de satisfaire au mieux ses clients, nous pouvons, sur étude spécifique, mettre en œuvre des revêtements spéciaux tels que le bois véritable, les revêtements perforés, mais également les vitrages ou les miroirs.

Le savoir-faire d’ALGAFLEX :

MURS MOBILES

ZEPHYR : Résistant, fiable, fonctionnel, offrant une bonne acoustique.

SERIFLEX 45 : SÉRIFLEX, le rapport qualité/prix optimal.

CLASSIC : Résistant, fiable, fonctionnel et offrant une bonne acoustique et de vastes possibilités de décor.

STYLIST : Grâce à sa structure dissimulant totalement chants et traverses.

SILENCE : Offrant un affaiblissement acoustique jamais atteint.

Coupe-Feu Ei60/Ei90 : Le COUPE FEU Ei60/Ei90 a une résistance au feu de 1h et 1h30 de protection contre le feu.

LUMIÈRE : Translucide et offrant une bonne acoustique.

GLASSICAL : Offrant une esthétique nouvelle, GLASSICAL s'intègre, de part sa conception, à l'ensemble de vos projets.

Option MURAUTO : Le fonctionnement automatique des traverses mobiles hautes et basses peut s’appliquer à trois types de murs : Classic, Stylist et Silence.

Option MUR CINTRÉ : Parce qu'il repousse les limites de la technique, le Mur Cintré est le mur mobile de ceux qui défient les limites de la créativité.

GYMNAFLEX : Grâce au rideau de gymnase GYMNAFLEX, le complexe sportif devient espace polyvalent au gré des besoins.

SEPARATIONS MOBILES