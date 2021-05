ALGIMOUSS spécialiste des produits de nettoyage, de traitement et de protection depuis plus de 40 ans.

ALGIMOUSS développe des produits chimiques qui permettent de lutter contre la prolifération des végétaux parasites et d’augmenter la durée de vie des matériaux qui composent votre habitat. Notre volonté est de concevoir des solutions toujours plus simples d’utilisation.

La société ALGIMOUSS est une entreprise française qui se situe dans le Maine et Loire à La Séguinière.

Nous sommes fiers de défendre le savoir-faire français avec 90% de notre production réalisée sur notre territoire. Cette organisation nous permet d’avoir une grande maîtrise de la qualité des produits en testant l’ensemble de notre production et d’offrir une grande réactivité à nos clients.

Nous défendons le “made in France” en exportant en Europe vers la Belgique, les Pays Bas, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et nous comptons prochainement étendre notre développement au Royaume-uni.

Dès ses débuts, ALGIMOUSS a travaillé la formulation de ses produits de manière à placer la préservation de l’environnement au cœur de ses préoccupations. Ainsi, nous nous engageons à limiter la concentration en matières premières dangereuses de nos solutions et à travailler avec des additifs afin d’en optimiser les performances. C’est pourquoi, la majorité de nos formules sont biodégradables à plus de 90%.

De plus, nous nous interdisons l’usage de chlore en raison de ses effets néfastes sur la faune et flore et de son action corrosive sur les matériaux.

Enfin, nous nous efforçons de faire évoluer nos formulations solvantées en les remplaçant par des produits en phase aqueuse, tout en nous assurant de conserver un niveau de performance équivalent.

Le savoir-faire d’ALGIMOUSS :