ALHO CONSTRUCTION MODULAIRE SAS

ALHO - le champion de la construction modulaire

Nous relevons un défi de taille en matière de construction modulaire : associer design et fonctionnalité à une grande souplesse d’intervention tout en gardant un bon rapport qualité/prix.

De plus, nous véhiculons des valeurs fortes auprès de nos clients, nos employés ainsi que nos fournisseurs. Soucieux de l’environnement, nous adoptons une démarche éco responsable lors de la fabrication de nos écoles, logements, bureaux modulaires et autres bungalows de chantier.

DES CONSTRUCTIONS RAPIDES, FIABLES ET MODULABLES

Les matériaux utilisés, nos processus de fabrication, l’organisation de notre production ainsi que la rigueur des contrôles qualité font des bâtiments modulaires ALHO des solutions de construction rapides et fiables dans le temps. Nos structures sont modulables en hauteur, en largeur ainsi qu’en longueur ce qui nous permet de répondre aux demandes de constructions modulaires de toutes tailles. Chacun de nos bâtiments modulaires est composé de structures en acier autoporteuses qui s’emboitent les unes aux autres, comme des Legos. Ce principe constructif permet de démonter, compléter et reconstruire à l’envie.

ALHO, L’ARCHITECTURE MODULAIRE

Pratiques et esthétiques, nos constructions modulaires permettent de créer une architecture contemporaine. Nos bâtiments modulaires peuvent être équipés de différentes façades : bardages métalliques, bois ou enduit. Nos solutions modulaires sont adaptées aux besoins de leurs usagers. Que vos bâtiments soient temporaires ou définitifs nous répondons à toutes vos demandes de construction de bureaux, de constructions scolaires, de logements, découvrez les utilisations variées de nos bâtiments modulaires.

LA SATISFACTION CLIENT COMME LIGNE CONDUCTRICE

ALHO met un point d’honneur à satisfaire ses clients en leur proposant des conseils personnalisés d’experts en construction modulaire, des prestations de grande qualité et un service optimal. Grâce à nos structures modulaires innovantes ainsi qu‘à la standardisation de nos méthodes d’organisation et de production, nous répondons à vos demandes, si diversifiées soient elles, dans des délais et à des coûts fixes.

DES EXPERTS CONSEIL EN CONSTRUCTION MODULAIRE

Conscient que le bien-être de nos collaborateurs améliore leur productivité, nous construisons ensemble vos bâtiments modulaires. Au-delà de conditions de travail optimales, ALHO soutient leur épanouissement personnel et professionnel. Nous les encourageons à mettre leurs idées et leur créativité au service du développement de nos constructions modulaires et leur proposons des sessions de formation adaptées à leurs besoins.

DES PARTENARIATS FIABLES ET PÉRENNES

De la conception à la livraison de nos constructions modulaires, nous misons aussi sur des partenariats fiables et pérennes. Notre loyauté ainsi que notre ouverture d’esprit sont à la hauteur de nos exigences vis à vis de nos fournisseurs et sous-traitants.

DES MÉTHODES STANDARDISÉES

Afin de vous garantir une grande réactivité du premier contact commercial à la livraison de vos bâtiments modulaires, nous avons opté pour une standardisation de nos méthodes d’organisation et de production. Cette optimisation assure également la sécurité à nos employés ainsi qu’aux utilisateurs de nos constructions modulaires.

Le savoir-faire de ALHO :