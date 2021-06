ALLIN : La marque française du contreplaqué, référente sur la qualité.

Depuis plus de 100 ans, ALLIN fabrique des panneaux de contreplaqués classiques et techniques, d’une qualité irréprochable avec des volumes soutenus.

Au service du négoce et de l’industrie en France et à l’international, ALLIN développe sa culture de la qualité et de son professionnalisme. Sa politique environnementale contribue à valoriser l’image du contreplaqué français.

Un engagement responsable pour le respect des valeurs environnementales.

La société ALLIN a obtenu les certifications PEFC™ et FSC®, en adéquation avec les valeurs écologiques de ses dirigeants et de ses équipes. Cette dernière atteste que les matières premières utilisées proviennent de forêts soumises à des règles strictes de gestion forestière responsable.

Par ailleurs, chacune de nos usines veille à ce que les grumes et produits dérivés des essences exploitées proviennent de CFAD (Concession Forestière sous Aménagement Durable).

Ainsi, nos partenaires peuvent être assurés que leurs achats émanent d’un circuit transparent, ne laissant aucune place à une exploitation anarchique de la nature.

L’adhésion aux valeurs traditionnelles, l’authenticité et l’innovation sont autant d’éléments qui conduisent ALLIN à offrir continuellement de nouveaux produits techniques et écologiques, dans une gamme de produits naturels à base de bois durables et 100 % recyclables.

La société ALLIN offre aux maîtres d’ouvrage et architectes, une grande gamme de panneaux contreplaqués (CTB-X, marines, bardages, menuiseries…), de panneaux acoustiques et décoratifs s’intégrant idéalement dans les ensembles architecturaux modernes.

Toujours à l’écoute des besoins de ses partenaires et de leurs nouveaux marchés, notre équipe de Recherche & Développement met tous ses moyens pour concevoir et tester de nouveaux produits à base de bois et de matériaux innovants et recyclables.

Le savoir-faire d’ALLIN :