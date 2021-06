ALMECO FRANCE

ALMECO développe des solutions utilisant les technologies de l'air et de l'eau depuis 1974.

Les produits et services d'ALMECO à ses clients sont basés sur trois spécialisations :

Ventilateurs industriels

Appareils et installations de refroidissement

Appareils et solutions pour sécher des produits

Notre siège social se trouve en Belgique, au centre de l'Europe. Nos filiales en France et aux Pays-Bas nous permettent d’être actifs au Benelux, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Pour certains services et produits, nous allons parfois beaucoup plus loin dans le monde.

Pour chacun de nos produits, nous vous proposons une vaste gamme de produits standardisés. L’un de nos points forts est de pouvoir également offrir un grand nombre de produits sur mesure.

ALMECO est certifiée VCA depuis 2004. Ce certificat confirme qu’ALMECO attache énormément d’importance à la sécurité, à la santé mais aussi à l’environnement.

La qualité représente également l’un de nos plus grands objectifs. Nous avons obtenu le certificat ISO 9001 en 2018.

Les atouts d’ALMECO :

Design et ingénierie interne

Des solutions orientées clients, aussi bien pour les produits standards que pour les produits sur mesure.

La production et les essais internes garantissent la qualité de nos produits et services.

Certifications : VCA, ISO9001, ATEX.

Des équipes d'ingénieurs multidisciplinaires dans différents domaines de connaissances

Service : analyse vibratoire, alignement, mesure du bruit, ...

Le savoir-faire d’ALMECO :