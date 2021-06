Non renseigné

ZAC des Chesnes Nord Rue des Combes 38290 SATOLAS ET BONCE France

ALMET : le distributeur aluminium et acier inoxydable de référence.

Négociant de métaux non ferreux, ALMET a su s’imposer depuis maintenant plusieurs années sur le marché comme un des leaders en vente aluminium et acteur majeur en acier inoxydable.

Fort d’un réseau national composé de 8 sites régionaux, de 3 centres de parachèvements spécialisés et d’un stock permanent reposant sur plus de 8000 références, ALMET a développé une relation avec ses clients basée sur le service et l’engagement professionnel de l’ensemble de ses équipes spécialisées.

Sur un marché toujours plus exigeant où le rapport qualité prix se conjugue au quotidien avec le mot service, ALMET certifié ISO 9001 – 2008 a choisi de s’adosser à un réseau de partenaires dont la philosophie et les engagements s’inscrivent dans la continuité de la stratégie d’accompagnement déployée par ALMET auprès de ses clients.

Ainsi grâce à ce réseau amont fort et à la collaboration étroite de ses clients dans les domaines techniques et esthétiques, ALMET est en mesure de proposer une gamme de produits exclusifs répondant aux contraintes et attentes d’une clientèle dont les exigences se sont accrues proportionnellement au niveau de concurrence auquel cette dernière est de façon permanente soumise.

Que ce soit aujourd’hui dans les secteurs de l’agencement, du design, du bâtiment ou encore ceux de l’agro-alimentaire, de la marine et de la mécanique, ALMET a su fidéliser ses clients et se positionner comme un acteur incontournable chez tous les utilisateurs pour lesquels les arguments que sont qualité et service constituent des axes forts de développement.

Le savoir-faire d’ALMET :