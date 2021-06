ALPES TECHNOLOGIES a été créée en 1988 et fait partie du groupe Legrand depuis 2008.

La société est basée à Annecy (France). Les produits (batteries de condensateurs haute et basse tension et analyseurs de la qualité des réseaux électriques) sont vendus en France et à l'étranger, sur les 5 continents.

Tous nos produits sont fabriqués en France.

La qualité est un enjeu déterminant pour l’avenir de la société. C’est pourquoi nous possédons les certifications ISO 9001 depuis Janvier 2000, ISO 14001 depuis Mars 2015 et la certification délivrée par le Bureau Veritas.

Près de 8% du chiffre d'affaire est consacré à la recherche et au développement.

Plusieurs brevets depuis 1988 qui protègent la conception originale de nos produits :

L'enrobage sous vide des bobinages

Les surpresseurs (systèmes qui mettent ainsi hors circuit le bobinage défectueux)

Les fusibles internes

Des produits qui répondent aux normes internationales les plus sévères.

Le savoir-faire d’ALPES TECHNOLOGIES :