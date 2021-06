ALPHATEX, marque commerciale du même groupe, fabricant de filets maillants, bâches et accessoires, fait figure de référent dans la fourniture de ses produits en Europe.

Les rapports humains et les besoins de nos clients sont au cœur de notre politique commerciale.

ALPHATEX est née de la maîtrise de la fabrication et l’importation depuis plus de 25 ans et d’une expérience commerciale dans le monde du bâtiment, 3D, thermo, confection, horticole et arboricole.

ALPHATEX affirme son positionnement de leader sur le marché français et européen en adaptant et développant ses gammes aux évolutions des différents marchés.

ALPHATEX poursuit son développement international et commercialise ses produits sur 4 des 5 continents.

LA MAITRISE DE NOS APPROVISIONNEMENTS

Nous avons nos propres machines qui travaillent pour nos besoins et en parallèle nous travaillons avec des fournisseurs partenaires que nous formons à fabriquer selon nos critères techniques.

Nous accompagnons leur développement en investissant dans leurs outils de production. Cela est rendu possible par notre présence régulière dans les usines.

UN STOCK PERMANENT

Nous disposons du stock de filets le plus important d’Europe avec 3000 tonnes soit 60 millions de m² de produits finis et/ou semi-finis.

UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE

A chaque métier correspond plusieurs types de filets (mailles, micromailles), avec des diamètres de fils, des poids, des dimensions et des couleurs et finitions spécifiques.

LA CONFECTION

Un service confection permet de répondre rapidement aux demandes de filets sur-mesure.

Le savoir-faire d’ALPHATEX :

PRO-TECH TEXTILE

Bâtiment

Désamiantage

Thermo

Pest Control

Filet-Maillant

PRO-AGRO TEXTILE