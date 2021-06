ALPHI SARL

ALPHI : Spécialiste du coffrage et de l’étaiement

Basée en Savoie, à la croisée des axes Lyon, Genève et Turin, ALPHI propose une gamme complète qui permet d’apporter des solutions de coffrage et d’étaiement adaptées à chaque projet de construction.

Le rayonnement de l’entreprise, aujourd’hui international, s’explique par la satisfaction des clients et la qualité des produits proposés.

Les leaders mondiaux de la construction - Vinci, Bouygues, Eiffage, Spie - font confiance au savoir-faire ALPHI.

Des centres pénitentiaires et hospitaliers, en passant par les résidences de tourisme en montagne ou encore les gratte-ciels de plus de 100 m de hauteur, ALPHI est présent sur l’ensemble du territoire national et à l'international.

La démarche R&D d'ALPHI est résolument tournée vers l'innovation en matière de sécurité et de prévention.

Les produits ALPHI sont élaborés afin de répondre aux problématiques chantiers : allègement du poids du matériel, lutte contre la pénibilité et les troubles musculosquelettiques, simplicité d'usage, adaptation aux formes complexes, éco-conception…

Les études relatives aux innovations ALPHI sont conduites en collaboration avec les organismes de recherche, de santé au travail et de soutien à l’innovation. Les tests des produits sont réalisés par le laboratoire indépendant Locie de l’Université Savoie Mont-Blanc.

Le savoir-faire d’ALPHI :