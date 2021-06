ALSAPAN est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de meubles en kit, plans de travail et de sols stratifiés.

ALSAPAN, une histoire singulière, une vision industrielle initiée en 1972 par Joseph Strub artisan menuisier, relayée par 3 de ses enfants, dont les valeurs structurent toujours notre culture d’entreprise familiale française.

Au cœur de ces valeurs, 3 savoir être prévalent : réfléchir à la bonne manière d’investir nos ressources à tous les niveaux de l’entreprise pour garder le cap d’une gestion raisonnée.

Tisser des liens de confiance et entretenir des relations durables avec nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Innover par des idées nouvelles et un parc machine intelligent pour rester compétitif et attractif.

Sa grande capacité d’adaptation est un élément indissociable de l’identité d’ALSAPAN. Depuis sa création, ALSAPAN fait preuve d’une réactivité industrielle qui surprend ses partenaires extérieurs.

En honorant les demandes les plus exigeantes de ses clients et en investissant chaque année dans son parc machine, de défi en défi, ALSAPAN s’est hissé en 45 ans aux côtés des plus grands industriels européens.

Son objectif ? Faire entrer, à un horizon de trois ans, un meuble ou un sol ALSAPAN dans chaque foyer européen.

Aujourd’hui nos 6 sites français sont spécialisés et complémentaires à la fois. Entre ces sites, des hommes et des femmes coopèrent pour être efficaces et solidaires. C’est au cœur de tout cet écosystème que l’on trouve les valeurs familiales de notre entreprise.

Notre volonté affirmée d’équiper tous les foyers européens d’un produit ALSAPAN nous pousse à placer la simplicité au cœur des processus créatifs. Notre équipe intégrée de designers effectue un dosage précis entre les possibilités industrielles et les attentes du consommateur, puis notre bureau d’étude déploie l’architecture du produit vers une rationalisation financière et logistique. Pour donner une forme concrète au projet, interviennent ensuite les compétences d’autres collaborateurs ayant pour mission d’assurer les achats, la qualité, l’ordonnancement, la fabrication, la logistique jusqu’au service transport, dernier maillon de la chaine.

Le savoir-faire d’ALSAPAN :