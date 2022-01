ALTERNATIVE NETWORKS est née de l’expérience et de la complémentarité de ses créateurs dans le monde de la bureautique et de l’informatique.

Au travers de ses branches spécialisées (Architecture et Infrastructure, Systèmes et réseaux, Solutions de Sauvegarde, GED, Hébergement...) chacune répondant à des besoins précis des PME-PMI, l’offre d’ALTERNATIVE NETWORKS tente de répondre à cette attente en proposant une approche globale et un accompagnement du client tout au long du cycle de vie de son système d’information.

Nos partenariats avec les acteurs majeurs du marché informatique nous permettent de vous apporter, avec objectivité et indépendance, les meilleurs services dans tous nos métiers :

l’audit et le conseil

la mise en œuvre de solutions

le développement d’applicatifs

l’assistance

l’expertise

Le savoir-faire d’ALTERNATIVE NETWORKS :