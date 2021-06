Depuis plus de 40 ans, ALTOR INDUSTRIE est un véritable leader dans la conception, la fabrication et l’installation de salles de bain industrielles.

Basée à Clisson, à 30 km au sud de Nantes, l'entreprise de 130 personnes compte à son actif l'installation de plus de 350 000 salles de bain en France et en Europe.

Pour pérenniser leurs croissances en Europe, ALTOR INDUSTRIE et PART GROUP se sont rapprochés en 2019, donnant naissance au 1er acteur européen des solutions salles de bain industrielles.

Alliant innovation et adaptabilité de ses installations, ALTOR INDUSTRIE propose un large choix de modèles de salles de bains, destinées à des domaines professionnels très variés : santé, logement étudiant et social, hôtellerie, transport ferroviaire et maritime.

Le principe proposé par ALTOR INDUSTRIE, c'est :

Une adaptation personnalisée au projet du client, et une équipe technique et commerciale pour dialoguer avec architectes, maitre d'ouvrage, entreprise générale, ....

Une implantation sur les plans architectes

Un produit fabriqué en usine

Un produit installé par nos soins, avec la participation aux réunions de synthèse et réunions de chantier

Une réception par nos équipes et un suivi des garanties dans le cadre de l'année de parfait achèvement et au-delà.

Garant de la qualité de ses produits et services, ALTOR INDUSTRIE est certifié ISO 9001, version 2015.

ALTOR INDUSTRIE vous propose une large gamme de modèles de salles de bains préfabriquées, en technologie polyester et autres matériaux. Sa production annuelle de plus de 15 000 unités témoigne de son savoir-faire et vous offre de nombreux avantages :

Garantie d’un budget maîtrisé grâce à la rapidité d’exécution sur chantier

Respect des délais de livraison sur tous les chantiers neufs et de rénovation

Installation et suivi du chantier assuré par nos propres équipes

Niveau de finition élevé des salles de bains

Etanchéité parfaite et entretien facilité

Personnalisation du produit : vous choisissez les accessoires, les marques...

Respect des normes et réglementations bâtiment

Le savoir-faire d’ALTOR INDUSTRIE :