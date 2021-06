ALUFORM SYSTEM : Systèmes de toiture et de façade en aluminium. Stable et durable.

En tant que fabricant de systèmes de construction intelligents et innovants, nous sommes l'un des principaux fournisseurs de systèmes de toiture et de façade en aluminium durables et économiques.

SOLUTIONS DURABLES - POUR LES BÂTIMENTS DE DEMAIN !

L’équipe ALUFORM est experte dans la conception de systèmes ALUFORM. Nous fournissons des conseils, travaillons sur des conceptions et des solutions pour vos projets de construction et ne sommes satisfaits que lorsque vous l'êtes.

Notre fabrication, notre savoir-faire sur les matériaux et notre infrastructure informatique offrent des résultats de la plus haute qualité avec une efficacité maximale.

Des décennies d'expérience dans la livraison rentable selon les normes de qualité les plus élevées.

L'expertise de plus de 50 ans dans les projets nationaux et internationaux, des jardins d'enfants et écoles aux aéroports, garantit la confiance à chaque étape du projet, de la conception, en passant par la production, jusqu'à l'installation par nos partenaires certifiés ALUFORM.

L'innovation et la croissance avec le développement durable sont les principes sur lesquels toutes les divisions ALUFORM opèrent. Des structures de coûts compétitives garantissent des solutions de toiture et de façade en aluminium intelligentes et rentables.

La durabilité fait partie intégrante de la philosophie d'entreprise d'ALUFORM. Cela commence par l'approvisionnement et les processus de production respectueux de l'environnement et s'étend à la longue durée de vie sans entretien de nos produits et au recyclage en «fin de vie». Nous avons déjà démontré notre capacité à cet égard dans de nombreux projets et travaillons en collaboration avec nos partenaires et clients. Nous cherchons à contribuer pleinement à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable.

Le savoir-faire d’ALUFORM :