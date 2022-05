ALUK : Le spécialiste en conception de menuiseries aluminium

ALUK distribue des solutions expertes, alliant performance finesse et durabilité. Plus de 130 collaborateurs sont à votre écoute pour vous offrir une approche personnalisée.

ALUK est à vos côtés depuis 1949, pour répondre à vos besoins quotidiens avec des solutions d'expertises et d’accompagnements : large choix de solutions grâce à une offre produit complète et performante, outil logistique, service de formations AluK Academy, assistance technique et appui commercial.

Avec plus de 450 clients, spécialistes sur les marchés commerciaux ou industriels, résidentiels ou d'équipements publics, en France comme à l'international, ALUK a su se démarquer grâce à la polyvalence et l’ingéniosité de ses gammes, pour devenir un partenaire incontournable dans la distribution de solutions de menuiserie aluminium.

Aujourd’hui, notre objectif est d’être à vos côtés pour créer ensemble des espaces pour vivre, apprendre, travailler et s’épanouir. Pour cela, notre activité s’articule autour de 4 piliers : Expertise, Innovation, Support et Collaboration. Ils guident notre réflexion et façonnent nos solutions.

Ainsi, nos équipes d’experts travaillent chaque jour pour améliorer sans cesse la qualité de nos produits, services et processus, dans le but de travailler ensemble, dans une relation de confiance, au service de votre développement.

Le savoir-faire d’ALUK :