AluK SYSTEMES

AluK : Concepteur de systèmes de profilés aluminium de haute qualité, fiables et performants, AluK apporte des solutions d'expertise et un accompagnement personnalisé à ses clients, grâce à la connaissance de ses marchés locaux et son implantation internationale.

Créée en 1949, AluK France est à vos côtés pour répondre à vos besoins quotidiens avec des solutions d'expertise et d’accompagnement : large choix de solutions grâce à une offre produit complète et performante, outil logistique, service de formation, assistance technique et appui commercial.

L'EXPERTISE MÉTIER ALUK

Une large connaissance du métier et de ses enjeux depuis 1949.

Des valeurs fortes : Proximité et accompagnement clients.

Une offre de service complète : technique, logistique, marketing et informatique.

Equipements industriels de dernière génération.

Bureaux d’études intégrés.

Systèmes sous avis technique CSTB.

UNE OFFRE DE PRODUITS COMPLÈTE ET PERFORMANTE

AluK propose un large choix de solutions en aluminium via une offre complète de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, portes, façades, vérandas et garde-corps.

Les gammes AluK couvrent les marchés du neuf et de la rénovation, avec de nombreuses solutions techniques et des performances thermiques, d’isolation et d’étanchéité optimales.

UN SHOWROOM PENSÉ POUR NOS CLIENTS

Le showroom AluK est un espace de démonstration convivial pensé avant tout pour nos clients. Il est le lieu idéal pour développer les relations commerciales et présenter les différents produits.

En s'intégrant à un groupe international, AluK France bénéficie de la puissance du groupe AluK avec une capacité accrue d'investissement et d'innovation ainsi qu'une offre produits plus large lui permettant de renforcer sa position sur le marché français.

Le savoir-faire d’AluK :