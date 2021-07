La Société Nouvelle ALUSOR est spécialisée dans la production de systèmes de distribution électrique qui propose principalement des boitiers d’appareillage, des goulottes, des systèmes de sol, des colonnes ainsi que des colonnettes.

Il s’agit de conception, fabrication de profilés en aluminium ou en acier pour le transport de câbles électriques pour le tertiaire et les industries.

Notre avantage concurrentiel est la production de systèmes adaptés et « sur-mesure » dans des délais extrêmement court nécessitant une très grande réactivité.

Implantée à Reichstett, elle fut reprise en 2009 par ses salariés pour devenir une SCOP : société coopérative dont les membres associés sont salariés et où le dirigeant est élu par ces derniers. Une équipe de douze personnes est répartie avec trois personnes travaillant au niveau administratif, six ouvriers s’occupant de la production et trois commerciaux.

La société aujourd’hui agit principalement avec des prescripteurs tant sur des marchés publics que privés, mais aussi avec plusieurs installateurs électriques.

Afin de faciliter et répondre au plus près des besoins de nos clients, nous développons de nombreuses adaptations et innovations aussi bien dans l’organisation du travail que dans le développement et la recherche de produits nouveaux.

Le savoir-faire d’ALUSOR :