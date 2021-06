Créé en octobre 1999, AM3P a repris la fabrication des machines conçues et réalisées par LOUIS VIRICEL.

AM3P, installée au cœur de trois provinces (Anjou, Bretagne, Vendée), est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels pour le BTP et plus précisément pour le pompage et la projection des mortiers et des bétons.

Aujourd'hui, AM3P c'est :

Un atelier de 2000 m2 extensible

6 postes de montage

Un stock de pièces détachées

Un réseau de distribution sur l'ensemble du territoire français et européen.

En permanence à la recherche de nouveaux concepts simples, fiables et innovants, AM3P s’efforce de concevoir pour ses utilisateurs, des machines performantes, pratique à utiliser et à entretenir.

Le savoir-faire d’AM3P :

La société AM3P fabrique le matériel adéquat pour le pompage et la projection de divers produits :