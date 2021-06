Non renseigné

Installée à BEAUNE dans le département de La Côte-d’Or, la société AMOS INDUSTRIE est le leader dans la réalisation d'installations de traitement des fruits et du raisin.

Grâce à une grande expérience dans le domaine, AMOS INDUSTRIE propose des produits de haute gamme fabriqués en aciers inoxydable tels que des postes de réception, des égrappoirs, des fouloirs, des cuves d'égouttage, des convoyeurs…

Présente en Europe dans tous les pays viticoles et à l'international notamment en Amérique du Nord, au Canada et en Asie, la société AMOS INDUSTRIE importe également des cuves inox nox SPEIDEL, des garde-vins, des cuves de vinification et de stockage…

Pour satisfaire ses clients, AMOS INDUSTRIE met à leur disposition une cinquantaine de distributeurs couvrant les différentes régions viticoles et les zones de production de fruits à jus et assurant la vente et le suivi des équipements.

Le savoir-faire d’AMOS INDUSTRIE :

VINICOLE

Réception de vendanges

Triage vendanges

Process

Transfert Raisins / Jus

Hygiène

Equipement chai

Implantation Type

VITICOLE

Chenillard

Cellule de traitement

Cabine tracteur

Effeuilleuse

Poudreuse

Semoirs

Accessoires chenillards

FOODTECH

Demotteur/Emotteur

Transfert Produits

Vibrant

Ligne de traitement

CUVES INOX