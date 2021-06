ANDRIN : systèmes & solutions magnétiques

Implantée depuis 1947 au cœur du bassin sidérurgique européen, la famille ANDRIN a développé une activité de réparation et de bobinage de machines électriques tournantes et statiques.

1960, plus de 40 personnes assurent avec sérieux et qualité des prestations de maintenance électromécanique et électromagnétique auprès des industries lorraines. C'est aussi le moment de la diversification.

Des électroaimants de levage sont construits dans une nouvelle unité de production. Désormais, ANDRIN se positionne en tant que constructeur.

Depuis, tout en maîtrisant sa croissance, de nouveaux marchés sont pénétrés grâce à l'innovation permanente de l'entreprise et à son activité de fabrication de séparateurs magnétiques. De sa base européenne, ANDRIN est présent sur l'ensemble du marché mondial de l'acier.

Devenu l'un des leaders mondiaux du magnétisme industriel, elle a acquis un haut niveau de savoir-faire dans la fabrication, l'entretien et la réparation de moteurs à courant continu dans tous les secteurs traditionnels : chemins de fer, métallurgie, laminoirs, papeteries, chimie, mines, cimenteries...

Le succès de l'entreprise repose sur trois fondements essentiels :

Indépendance – ANDRIN est une société indépendante et familiale qui n'appartient à aucun grand groupe industriel ou financier.

est une société indépendante et familiale qui n'appartient à aucun grand groupe industriel ou financier. Production autonome – toutes les pièces sont fabriquées en interne.

Développement continu – grâce à notre propre département de Recherche & Développement en interne.

Avec ANDRIN, vous avez l'assurance d'une assistance et d'un soutien rapides et efficaces.

Notre métier / Construire et entretenir des électro aimants de levage et des séparateurs magnétiques de métaux ferreux et non ferreux.

Notre vocation / Votre satisfaction.

Le savoir-faire d’ANDRIN :