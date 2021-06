ANGST ET PFISTER : Votre partenaire mondial en ingénierie pour les mélanges d'élastomères haute performance.

Notre groupe est l'un des principaux développeurs, fabricants et fournisseurs mondiaux de composants technologiques et de solutions d'ingénierie pour plus de 20 000 clients OEM dans divers secteurs.

C'est l'attitude de travail que nous adoptons en partenariat avec nos clients depuis longtemps. Nous en avons fait notre devise afin de souligner notre volonté particulière à créer des intersections synergiques entre notre expérience et notre expertise éprouvées dans le domaine des composants haute performance et les objectifs de nos clients.

Nos initiales ANGST ET PFISTER représentent une marque suisse de renommée internationale ainsi que la combinaison unique de l'appréciation, comprise avant tout comme une augmentation de la valeur, et de la performance là où et quand cela compte le plus.

ANGST ET PFISTER en quelques chiffres :

1 200 employés sont là pour vous accompagner

Plus de 20 000 clients accompagnés chaque année dans le monde entier

200 ingénieurs créent et co-conçoivent des composants pour les projets de nos clients

15 pays avec des capacités de production propres et des partenaires pour la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier

100 ans passés au service des clients dans le monde entier

Le savoir-faire d’ANGST ET PFISTER :