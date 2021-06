ANJOS VENTILATION : La marque française se spécialise dans la fabrication de matériels de ventilation mécanique pour les logements résidentiels et les locaux tertiaires.

Nous sommes une société Française de serrurerie fondée en 1959.

Nous concevons, fabriquons et commercialisons des composants et systèmes de ventilation pour les bâtiments d’habitation et les locaux tertiaires.

Spécialiste des systèmes de ventilation depuis plus de 40 ans, ANJOS a développé une large gamme d’entrée d’air et de bouches d’extraction adaptée aux besoins de chaque habitation individuelle ou collective.

Quelles que soient les spécificités de l’architecture ou de l’environnement, ANJOS propose des produits autoréglables ou hygroréglables pour une parfaite circulation de l’air.

ANJOS en quelques chiffres :

+ 15 000 Commandes par an

+ 2 000 Références produits

+ 11M De produits fabriqués par an

Le savoir-faire d’ANJOS :