APPLIMO, fabrique et vends des produits de confort thermique. Ses radiateurs, sèche-serviettes et chauffe-eau sont reconnus pour leurs performances.

APPLIMO, c’est 60 ans d’innovation au service du confort thermique. C’est une société qui s’engage auprès de ses clients sur la qualité et la pérennité de ses produits, avec la gamme la plus large du marché distribué essentiellement sur le réseau professionnel.

Chauffe-eaux thermodynamiques utilisant les énergies renouvelables, radiateurs électriques et sèche serviettes intelligents et innovants pour les bâtiments résidentiels éco responsables, renouvellement d’air, chauffage pour les bâtiments industriels et tertiaires…

En soutenant sans cesse notre R&D et l’outil de production en France par d’importants investissements, notre Entreprise a soutenu son développement en menant une stratégie d’innovation constante.

Notre production est garantie par nos 6 usines en France qui disposent chacune d'un département « Recherches et développement » multi-technologique et multi-énergie, au service de l'innovation et de notre réseau commercial national et international.

Leader reconnu sur le marché du confort thermique, nous nous posons comme un acteur industriel engagé en faveur de l’économie française et attaché au maintien des emplois dans nos régions.

Le savoir-faire d’APPLIMO :