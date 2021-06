Depuis plus de 30 ans, APRO INDUSTRIE conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance de réservoirs métalliques boulonnés et propose ainsi une solution clé en main pour le stockage, le process ou le traitement de tous les liquides : eau incendie, eau potable, eaux de process, effluents urbains et industriels, hydrocarbures, boues, lixiviats, produits chimiques…

Aujourd’hui, APRO INDUSTRIE c’est :

Un parc de plus de 15 000 réservoirs en service

Des réservoirs de capacité allant jusqu’à 25 000 m³

Des références partout dans le monde

Une expertise globale du stockage des liquides

Nos réservoirs métalliques boulonnés sont constitués d’un assemblage d’éléments préfabriqués en usine.

Cette technique d’assemblage offre une solution de stockage modulable et adaptable à tous projets.

La préfabrication en usine nous a permis de standardiser notre procédé. Nous maîtrisons ainsi parfaitement l’environnement de conception et de revêtement de nos pièces. Ce qui nous permet également de les contrôler et de les tester tout au long du procédé de fabrication pour garantir un niveau de qualité optimal et constant de tous nos produits.

Les éléments d’un ouvrage sont ensuite conditionnés sous forme d’un kit prêt à monter, compacte et livrable sur site. Un réservoir de 1 000 m3 par exemple ne requiert pas plus d’un conteneur de 40 pieds.

Le transport des éléments se fait par camion ou par conteneur maritime, à un coût réduit.

L’assemblage se fait alors directement sur site par boulonnage, depuis le sol. Simple et rapide à réaliser, il ne nécessite qu’une équipe réduite de monteurs avec un équipement minime. Les risques sont limités et le temps d’intervention sur place est restreint.

Le savoir-faire d’APRO INDUSTRIE :