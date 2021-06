Non renseigné

AQUALIFT : Créateur de piscines à fond mobile

Mettant à profit son expertise dans le monde de la piscine, le fondateur d’AQUALIFT, Jean-Noël Morand a mis au point le concept de piscine à fond mobile en 1995.

C’est par la suite qu’il a été amélioré par l’équipe AQUALIFT.

Ayant fait ses preuves depuis plus de 20 ans, cette technologie de piscine à fond mobile est inspirée du fond élévateur inventé par l’ingénieur Gustave Eiffel dans les années 20. Le défi est de taille : réussir à passer d’un bassin pouvant aller jusqu’à plus de 50 mètres carrés à un espace totalement plat qui se confond à l’espace au sol.

Véritable entreprise novatrice, AQUALIFT améliore en permanence la qualité de ses produits et des services qui l’accompagnent. Elle est l’unique entreprise du secteur à être présente de la conception du fond à son entretien (service après-vente). Cette entreprise française est capable de poser et d’entretenir ses produits dans le monde entier. Apte à relever tous les défis, l’équipe AQUALIFT place le client au centre de chaque projet pour offrir un rendu à la hauteur de ses attentes.

Pour répondre à toutes les attentes de ces clients, AQUALIFT a créé une gamme complète de produits, de la piscine coque à fond mobile intégré aux fonds mobiles.

A la demande d’architectes, de décorateurs, de particuliers et d’entreprises et collectivités, AQUALIFT conçoit, fabrique, installe et entretient des fonds mobiles de piscines qui permettent de jouir à la fois d’un espace extérieur/intérieur comme d’une piscine.

Ce système technologique de pointe permet de faire varier leur profondeur du bassin jusqu’à le transformer en un sol.

Le savoir-faire d’AQUALIFT :

FONDS MOBILES

Sur-mesure

Prêt à poser

PISCINES À FOND MOBILE

De 10 à 24M2

De 6 à 10M2

Pool House luxe

FONDS MOBILES PRO