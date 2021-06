AQUASET : La piscine 100% béton, 100% tradition

Crée en 1988 par gilles RAPELLO, AQUASET est spécialisé dans la construction de piscines sur mesures en traditionnel.

Devenue l'un des leaders sur la région PACA nous mettons notre savoir-faire technique et créatif à votre disposition pour réaliser vos projets.

La technique traditionnelle remise au gout du jour sans cesse améliorée combinée à l'utilisation de matériaux modernes, performants, nobles et fiables assureront une pérennité a toutes épreuves de votre ouvrage. Votre piscine sera une pièce unique façonnée a votre image, POUR LA VIE.

Depuis 2011 AQUASET fait partie du groupe Rmanagement et consolide sa capacité économique financière, renforcé par notre assurance décennale par capitalisation, AQUASET est gage de fiabilité et pérennité , les plus gros acteurs de la région nous font confiance depuis plus de 20 ans.

Pourquoi pas vous ?

AQUASET Piscines dans le Var, les bouches du Rhône, les alpes maritimes, sur Brignoles, Draguignan, Saint Tropez, Toulon, Saint Raphaël et Fréjus est spécialiste de la piscine traditionnelle : construction de piscines de toutes formes sur mesures en BETON à votre image. A votre service depuis plus de 20 ans.

Le savoir-faire d’AQUASET :