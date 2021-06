ARAYMOND-WALRAVEN

ARAYMOND est le partenaire mondial des constructeurs et équipementiers automobiles nécessitant des solutions d’assemblage et de fixation.

Grâce à nos 155 ans d'expérience en matière de production et d’innovation, nous fournissons aujourd’hui des systèmes de fixation adaptés au secteur automobile, qui connait une évolution constante.

Nous analysons le marché en permanence et collaborons de manière proactive avec nos clients. Nous sommes ainsi en mesure de rester à l'écoute des actualités et tendances de l'industrie (des voitures connectées et autonomes aux régulations mondiales de plus en plus strictes) et de proposer des solutions innovantes aux constructeurs automobiles.

ARAYMOND fournit des systèmes de fixation et d'assemblage reposant sur des technologies de pointe et assure des livraisons juste-à-temps grâce à ses 27 usines réparties dans 25 pays dans le monde.

Les technologies sont toujours plus présentes à bord des véhicules, et cette tendance ne cesse de gagner du terrain. Les constructeurs s’attachent à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui n’affectent ni le poids, ni le bruit, ni les coûts de production.

Chez ARAYMOND, nous comprenons parfaitement ces contraintes de qualité, de coût et de praticité auxquelles doivent répondre les solutions d’assemblage et de fixation pour l’automobile. Nos spécialistes se rendent sur les chaînes de production du client afin d’élaborer de nouvelles approches permettant de réduire les coûts tout en optimisant les processus d'assemblage.

Nos programmes de conception et d'innovation couvrent l’intégralité du cycle de développement du produit. Nous améliorons en permanence nos matériaux et process de fabrication afin de proposer de nouvelles solutions à même de répondre parfaitement à vos exigences.

Le savoir-faire d’ARAYMOND :

TECHNOLOGIES

Systèmes de clippage pour l’automobile.

Quick Connector pour système de transfert de fluide.

Solutions de collage destinées aux clips et fixations automobiles.

SOLUTIONS