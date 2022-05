ARAYMOND France : Nous relevons vos défis d’assemblage grâce à des solutions de fixation durables, prêtes pour l’avenir



Dans un monde qui évolue à grande vitesse, de nouvelles technologies, normes et réglementations émergent constamment. C’est en faisant preuve d’innovation, de capacité à créer de la valeur et de durabilité qu’ARAYMOND domine le marché mondial des solutions de fixation et d’assemblage.

Partenaire de confiance, ARAYMOND sait accompagner ces évolutions pour continuer à offrir des produits haut de gamme pour le marché international.

Les centres ARAYMOND dédiés à l’innovation travaillent étroitement avec nos clients dans le monde entier ainsi qu’avec les équipes d’ingénierie avancée de toutes nos usines.

Nos spécialistes en innovation et nos ingénieurs imaginent des solutions d’assemblage adaptées aux besoins de demain. Ils s’appuient sur leur expérience dans des domaines divers, tels que la connectivité et la technologie numérique, la fabrication avancée et les matériaux légers.

Avec le soutien de laboratoires spécialisés, ils mettent également à profit leur expertise en automatisation, mécatronique, technologies de fabrication, simulation et nouveaux matériaux.

Parmi les développements récents, on trouve entre autres des interfaces multimatériaux pour les composites. En outre, afin de faciliter le passage des clients à l’industrie 4.0 et à l’IoT, nos équipes de développement avancé étudient des solutions de réalité augmentée pour améliorer les processus d’assemblage.

Nos travaux de R&D et innovation visent également des défis à plus court terme. Par exemple, une place importante est accordée au développement de nouvelles fonctionnalités techniques ajoutées aux pièces existantes.

ARAYMOND développe notamment des Quick Connectors avec capteurs de température intégrés, destinés à faciliter la gestion de la température des moteurs ou des batteries. Autre exemple : nos pièces et nos méthodes d’essai innovantes ont permis de fixer de nouvelles normes OEM en matière de bourdonnements, grincements et cliquetis (BSR).

Le savoir-faire d’ARAYMOND :