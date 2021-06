AREAL est un éditeur de logiciel qui intervient dans le domaine de la supervision et la conduite de procédés automatisés. Nous concevons, développons et commercialisons la plateforme de supervision Topkapi.

Créée en 1989, AREAL est une entreprise française à taille humaine. Editeur de logiciel, AREAL est riche des hommes et des femmes qui la composent.

Tous nos collaborateurs sont animés par des objectifs communs, pérenniser et développer l'activité, en conservant les valeurs fortes qui ont fait le succès d’AREAL : esprit d'équipe, sens de l’écoute, honnêteté et proximité client.

Fiers de notre parcours, nous continuons d’innover année après année pour nous adapter à un environnement en perpétuelle évolution : nous agissons sur notre organisation et nos process internes d’une part et faisons évoluer nos solutions pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique et du digital d’autre part.

Le savoir-faire d’AREAL :

Solution multi-sectorielle, Topkapi est une plateforme logicielle innovante qui offre bien plus que les fonctions traditionnelles d’un logiciel SCADA pour couvrir vos besoins métier.

Capitalisant 30 ans d’expérience, la solution de supervision Topkapi s’inscrit dans une logique d’amélioration continue au service de votre efficacité opérationnelle. Outre les fonctions traditionnelles d’un logiciel SCADA (acquisition et historisation des données, présentation des informations sous forme de synoptiques graphiques, gestion des alarmes) Topkapi se positionne aujourd’hui comme une véritable plateforme logicielle ouverte et interopérable.

Elle répond aux enjeux actuels et futurs de tous les secteurs d’activité auxquels elle s’adresse : mobilité, intégration au Système d’Information des entreprises, cybersécurité, IIoT, intelligence des données, Big Data ou encore Cloud Computing.

Brique essentielle et indispensable de votre Système d’Information, le logiciel Topkapi est une solution pérenne qui préserve vos investissements sur le long terme. Sa compatibilité ascendante, sa facilité de paramétrage, son évolutivité et sa grande diffusion attestent de cette promesse.

Solution modulaire et intégrée, Topkapi s’adapte à tout type d’architectures, des plus simples aux plus complexes, où sa puissance de traitement sait s’exprimer.

La solution de supervision Topkapi est au service de votre efficacité opérationnelle en vous aidant à maîtriser les données issues de vos installations techniques.