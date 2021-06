ARELEC, société fondée en 1955, propose des solutions magnétiques adaptées.

Grâce à son sens de l'innovation, à sa maîtrise technique, ARELEC sait répondre aux demandes d'un monde industriel en constante évolution, en alliant son expérience à ses compétences humaines et techniques pour les mettre à la disposition de ses clients.

Après les fermetures magnétiques destinées à l'industrie de l'ameublement, les élastomères magnétiques aux applications diverses, telles que la publicité, la signalétique, ARELEC a développé les PLASTO AIMANTS, destinés en particulier à l'industrie automobile et l'électroménager.

Dans le but d'obtenir une régularité et une fiabilité de nos produits, nous utilisons les outils standards de la Qualité (maîtrise statistique des processus, etc).

La satisfaction des besoins de nos clients est une composante essentielle de la politique d'ARELEC, et tous nos efforts tendent à assurer des produits de qualité constante, remplissant au mieux les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. De plus, "l'auto contrôle" est la garantie d'une assurance qualité fiable.

La "Qualité Totale" est la règle de vie que veut donner ARELEC.

Le savoir-faire d’ARELEC :