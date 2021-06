ARGETON : Les experts en architecture de façade créative en terre cuite.

Comme nous ne sommes pas seulement des spécialistes des façades ventilées montées (VHF), nous nous considérons par ailleurs comme les pionniers de cette technique constructive.

Grâce à plus de 190 ans d'expérience dans la fabrication et l'application de matériaux de construction en terre cuite, nous possédons un haut niveau d'expertise dans l'exploration des possibilités infinies de ce matériau de construction naturel.

Notre large gamme de nuances de couleurs, de surfaces, de textures et de profils inspire des conceptions créatives pour les façades qui rendent leur environnement plus beau, durable et confortable. Avec vous, nous aimerions développer le panneau de façade individuel et sur mesure.

Qu'il s'agisse d'une disposition verticale ou horizontale, qu'il s'agisse de plaques courbes ou de dalles à barreaux, nos plaques se caractérisent en tout cas par une installation facile. La plus haute qualité "Made in Germany".

En plus des produits haut de gamme, l'une de nos promesses de qualité est que nous assumons la responsabilité d'un processus fluide lors de la réalisation de vos projets. Cela commence par une consultation complète et individuelle, et comprend l'assistance pendant toute la mise en œuvre ultérieure ainsi qu'une fiabilité de livraison maximale.

Nous sommes également positionnés de manière optimale à l'international. Nous travaillons avec des partenaires à long terme partout dans le monde. Cela nous permet de faire une apparition professionnelle à l'étranger et de fournir des conseils et un soutien compétent pour les projets, également spécifiquement conformément aux exigences nationales et régionales.

Le savoir-faire d’ARGETON :

