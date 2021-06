ARMACELL est un fabricant et fournisseur de mousses industrielles et de matériaux isolants flexibles.

En tant qu'inventeurs de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques, ARMACELL développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques, novatrices et sûres qui apportent une valeur ajoutée durable à ses clients.

Les produits ARMACELL contribuent de manière significative à l'efficacité énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence dans le monde entier. Avec plus de 3.000 employés et 23 usines de production dans 15 pays, la société est active dans deux secteurs d’activités principaux, Advanced Insulation et Engineered Foams.

ARMACELL se concentre sur les matériaux d'isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance, pour les applications high-tech et légères et sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération.

ARMACELL est le premier fabricant de matériaux d’isolation flexibles à présenter des déclarations environnementales de produit fondées sur une analyse indépendante du cycle de vie (ACV).

Nos produits peuvent avoir de nombreuses applications :

Chauffage et sanitaire

Réfrigération et climatisation

Industrie

Construction navale

Transports

Applications solaires

Isolation acoustique

Applications OEM

Usines pétrochimiques

Environnement vinicole

Centres hospitaliers

Immeubles de bureaux

Le savoir-faire d’ARMACELL :