ARMOR TECHNIC MATERIEL ( ATM)

ARMOR TECHNIC MATERIEL c’est 30 ans d’expérience dans la distribution de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.

Installés à Yffiniac près de Saint-Brieuc, nous intervenons sur toutes les Côtes d’Armor et sommes concessionnaire Lancy, spécialiste des machines à projeter et pompes à chape.

Le savoir-faire d’ARMOR TECHNIC MATERIEL :

REPARATION

ARMOR TECHNIC MATERIEL est votre partenaire spécialisé dans la réparation de machines à projeter et pompe à chape. Nous intervenons également dans la réparation de votre matériel TP ou agricole et la réparation de machines à plâtre quelque soit la marque.

Une prise en charge immédiate de votre matériel pour une réparation rapide à Yffiniac, près de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor.

Votre machine est en panne ? confiez-la à notre équipe pour une réparation soignée et des conseils de qualité dans l’entretien de votre matériel.

VENTE DE MACHINES ET DE MATÉRIEL NEUF

Concessionnaire LANCY, vente de machines à projeter, pompes à chape et matériels dédiés aux façadiers et chapistes.

OCCASIONS

Vente de matériels d’occasion toutes marques : machines à enduire, machines à chape, matériels de TP ou agricoles.

PIÈCES DÉTACHÉES

Commercialisation de pièces détachées spécifiques pour enduiseurs et carreleurs : vis jaquettes, lances, tuyaux, taloches…