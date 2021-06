ARPA INDUSTRIALE

ARPA conçoit et fabrique des panneaux de haute qualité à partir de la technologie HPL

Depuis 1954, ARPA conçoit et fabrique des panneaux de haute qualité à partir de la technologie HPL pour les utilisations les plus diverses : de l'architecture à la décoration intérieure, des services de santé aux chantiers navals, du transport à l'hôtellerie, du commerce de détail à la cuisine.

Une gamme très vaste de produits extrêmement diversifiés aussi bien en termes de structure que d'esthétique.

Les stratifiés décoratifs haute pression ARPA sont fabriqués dans les 150 000 m2 de l'usine de Bra, dans le Piémont, et sont l'expression de la vive créativité et de l'originalité typiquement italiennes.

Plus de 60 ans d'investissement dans la recherche, les technologies de pointe et la formation du personnel ont permis à la société de conquérir une place de première importance et une réputation de grande fiabilité sur les marchés internationaux ; une industrie qui se distingue par la compétence de son personnel, par l'excellence et la variété de son offre, par la flexibilité de sa production et par la rapidité du service.

Conscient de son rôle social envers toutes les parties prenantes et du contexte social et environnemental dans lequel elle œuvre, ARPA a adopté, en 2008, un Code éthique qui réglemente les pratiques partagées et témoigne des valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité.

Le savoir-faire d’ARPA :

