Depuis plus d’un demi-siècle, ARTUB fabrique et commercialise des solutions d’accès en hauteur.



L’entreprise propose une gamme complète de produits fiables et robustes, conçus pour vous accompagner dans vos travaux courants, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur :

À destination des particuliers : marchepieds, escabeaux, échelles, échafaudages.

Pour les professionnels de la distribution : plateformes de travail.

La sécurité de nos clients est un enjeu central. Ainsi, l’ensemble des produits ARTUB est conforme aux normes en vigueur.

Notre groupe possède son propre laboratoire de tests intégré, homologué et reconnu. D’ailleurs, nous nous engageons et siégeons au comité de certification NF.

ARTUB est concerné par la responsabilité environnementale, sociale et sociétale. La sécurité et le bien-être de nos collaborateurs nous tiennent particulièrement à cœur.

Voici quelques exemples :

Depuis 2005, nous avons mis en œuvre une gestion basée sur l’écoute et la participation des opérateurs.

En 2009, 19 membres de notre atelier de production ont été récompensés par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour leur implication dans le réaménagement de l’atelier axé sur la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS).

Le 31 janvier 2011, ARTUB s’est vu remettre par la Chambre de Commerce et de l’Industrie, le trophée Nord Isère « Développement Durable » dans la catégorie Qualité, Sécurité, Environnement.

Les produits ARTUB sont fabriqués en France, dans 2 sites certifiés ISO 9001 : Crémieu en Isère (38) dans lequel nous produisons 1 escabeau toutes les 17 secondes et Ailly-sur-Noye dans la Somme (80) où nous fabriquons les échelles, les échafaudages et les plateformes de travail.

ARTUB fait partie du groupe Frénéhard & Michaux, spécialisé depuis 1889 dans la fabrication et la commercialisation de produits métalliques destinés aux couvreurs. L’ensemble des entreprises du groupe partage une même tradition industrielle française et une grande expertise dans la métallerie, notamment autour de l’aluminium et l’acier.

Le savoir-faire d’ARTUB :