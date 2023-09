ASAS ALUMINIUM SAN VE TIC AS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ASAS ALUMINIUM SAN VE TIC AS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Découvrez les nouvelles couleurs tendance d'ASAŞ qui font la différence dans la conception des façades !

Notre société est l'un des principaux fabricants en Europe, avec une tendance à la croissance constante depuis sa création en 1990, et exporte dans plus de 90 pays sur 6 continents.

Notre entreprise, qui vise à créer de la valeur pour ses clients grâce à ses installations de production entièrement intégrées, regroupe sous un même toit toutes les fonctions de production dont nos clients ont besoin dans la chaîne d'approvisionnement ; Il offre l'avantage de garder tous les processus sous contrôle en termes de qualité et de coût et que nos clients reçoivent un service à partir d'un point unique.

Comme ASAŞ nous servons de nombreux secteurs différents tels que la construction, l'automobile, les systèmes ferroviaires, les véhicules utilitaires, l'énergie, l'emballage, les produits de consommation et le maritime. Comme nous produisons des produits finis et semi-finis dont nos clients ont besoin dans leurs propres projets.

En enrichissant nos connaissances dans le domaine de la production avec des études de conception et de P&D, nous proposons également au marché les produits que nous fabriquons sous notre propre marque.

Les systèmes architecturaux en aluminium (systèmes de portes, fenêtres et murs-rideaux), les panneaux composites en aluminium, les systèmes de portes et fenêtres en PVC, les produits de conception en aluminium, les systèmes de volets, les portes de garage et les systèmes de contrôle moteur sont les groupes de produits que nous vendons sous notre propre marque.

Sur les campus d'Akyazı et de Karapürçek en Turquie ; Nous servons nos clients avec nos installations de production de profilés aluminium, panneaux composites aluminium, produits plats en aluminium, profilés PVC et volets établis sur une superficie totale de 923 000 m², dont 300 000 m² sont fermés.

En 2018, nous avons créé une société sous le nom d'ASAŞ GmbH en Allemagne afin de mieux servir nos clients et d'augmenter nos activités dans les produits à valeur ajoutée technologique.

Avec ASAŞ GmbH, une filiale d'ASAŞ, nous servons de centre de logistique et de service dans une zone fermée de 72 793 m² à Coblence, qui est adjacente à la région de Neuwied en Allemagne.

