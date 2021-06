ASTRAL PEINTURES BATIMENT

L'histoire de la marque ASTRAL BATIMENT remonte à 1855, lorsque les Frères Lévy Finger ouvrent une première quincaillerie à Paris. Ils y produisent et vendent leurs propres peintures et vernis.

Très rapidement, la réputation grandissante de la marque amène à la création de plusieurs filiales à Alger, Oran, Casablanca, Tunis et Dakar.

En 1940, la société, alors appelée "le Fils Lévy Finger", change de nom et devient Astral-Celluloc. Plusieurs acquisitions de sociétés permettent ensuite, entre 1951 et 1969, à Astral Bâtiment d'élargir son domaine d'intervention (Cires Sultan, Sociétés des Peintures et des Vernis Lefranc, Smaltum ou encore Pyrolac et Verolac pour l'aérospatiale).

En 1970, la marque ASTRAL BATIMENT rejoint le groupe Akzo, qui ne prendra le nom d'AkzoNobel, leader mondial de la peinture, que 23 ans plus tard, en 1993, lors de la fusion entre les groupes Akzo et Nobel.

En 1998, Herbol, spécialiste de la façade, rejoint et renforce encore ASTRAL BATIMENT au sein du groupe AkzoNobel. Par la suite, en 2000, le siège social d'ASTRAL BATIMENT se déplace sur son site de production à Montataire.

Depuis le début des années 2000, ASTRAL BATIMENT se perfectionne. En 2008, la marque lance son CD de Prescription puis, un an plus tard, sa première gamme ITE.

Tout en élargissant ses gammes de produits, ASTRAL BATIMENT s'oriente vers l'innovation et le développement durable et tente d'élaborer des peintures respectueuses de l'environnement. Elle s'efforce ainsi de proposer des produits fiables et performants répondant aux besoins en technicité des peintres.

Pour consolider leurs forces, ASTRAL BATIMENT et Corona Bâtiment regroupent leurs forces de vente en 2011.

ASTRAL BATIMENT, marque française présente en France, Tunisie et Maroc, bénéficie d'une forte notoriété sur le marché français du Bâtiment.

Le savoir-faire d’ASTRAL BATIMENT :